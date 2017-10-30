В Бремене из-за инцидента с российским самолетом закрыли аэропорт
Аэропорт Бремена закрыли из-за инцидента с частным российским самолетом, сообщает немецкая газета Weser Kurier.
По информации издания, около 18.30 мск в воскресенье самолет Cessna Citation 550 Bravo при посадке в аэропорту Бремена оказался за пределами взлетно-посадочной полосы. Причиной аварии издание называет сильный ветер. У машины сломались шасси, и она застряла в грязи.
По данным пресс-службы аэропорта, полоса из-за инцидента была закрыта и возобновит работу после того, как самолет отбуксируют. Пассажиров в нем не было. На борту находились лишь трое членов экипажа. Из-за инцидента в бременском аэропорту отменены внутренние перелеты, а также международные рейсы в Париж и Стамбул.
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