Аэропорт Калининграда возобновил работу после суток простоя из-за выкатившегося самолета

Аэропорт Калининграда «Храброво» принял первые рейсы после того, как на сутки прекратил свою работу из-за того, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за взлетно-посадочную полосу 3 января. Об этом РИА Новости сообщили в аэропорте.

По данным издания «Новый Калининград» аэропорт за час принял у себя 11 рейсов, которые приземлились с небольшим опозданием.

3 января самолет авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, псоел чего у него сломалась передняя стойка шасси. В аэропорт прибыли сотрудники МЧС и Минобороны для того, чтобы убрать поврежденный самолет с полосы. Из-за этого в «Храброво» были задержаны более 20 рейсов, аэропорт не работал около суток.

СК возбудил уголовное дело в связи с выездом самолета за взлетную полосу в Калининграде по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ночью 5 декабря самолет удалось убрать с полосы при помощи спецтехники.