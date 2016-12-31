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Несколько десятков россиян более 20 часов не могут вылететь из аэропорта Дубая

Новости
16:58, 31 декабря
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Около 50 граждан России более 20 часов не могут вылететь из Международного аэропорта Дубая. Об этом Дождю рассказал Сергей Кураков — один из пассажиров, чей рейс был отменен.

По его словам, сейчас они находятся в небольшом терминале, из которого невозможно выйти. В авиакомпании FlyDubai, самолетом которой должны были лететь многие из пассажиров, заявили, что причина отмены рейсов является туман.

Сотрудники аэропорта обеспечили пассажиров едой, однако «отель невозможно получить ни бесплатно, ни за деньги», добавил Кураков. Он подчеркнул, что помощь от российского консульства граждане России не получали. Представители авиакомпании также не оказывают пассажирам никакой помощи. 

В фейсбуке авиакомпании FlyDubai отмечается, что авиакомпания старается минимизировать влияние погодных условий на график рейсов. «Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь всем пострадавшим [от отмены рейсов]», — говорится в сообщении.

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