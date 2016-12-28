В «Шереметьеве» отменили почти 20 рейсов «Аэфролота»

В московских аэропортах в среду, 28 декабря, отменили 36 рейсов, еще 17 задерживаются. Это следует из информации, размещенной на портале «Яндекс. Расписание» .

По данным на 12:25, в аэропорту «Шереметьево» девять рейсов задержано, 27 — отменено. Согласно информации онлайн-табло на сайте аэропорта, на момент написания новости отменено 18 рейсов авиакомпании «Аэрофлот».

В «Домодедове» числятся задержанными восемь рейсов, девять — отмененными. В аэропортах «Внуково» и «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

О причинах отмены рейсов не сообщается.

26 декабря стало известно, что Межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку всех авиакомпаний, которые работают в московских аэропортах, на соблюдение прав пассажиров. Проверка была начата в связи с задержками и отменами авиарейсов 26 декабря в столичных аэропортах.