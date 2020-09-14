«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

По новым правилам, пассажир может взять с собой только один контейнер с одним домашним животным. Исключение составляют только котята и щенки — их можно посадить в одну клетку и взять с собой в салон, но масса животных вместе с ней не должна превышать восемь килограммов.

Чтобы клетку разрешили взять с собой на борт, ее габариты по длине, ширине и высоте не должны превышать 44×30×26 см, а масса вместе с животным — восемь килограммов. В случае превышения этих параметров, клетку с животным надо сдать в багаж. На контейнеры будут клеить бирки с контактами владельца.

Ранее пассажиры «Аэрофлота» несколько раз жаловались на плохое обращение с животными при перелетах. В июне две собаки получили травмы после перелета в грузовом отсеке, а в июле пассажирка возвратного рейса из Шанхая рассказала, что авиакомпания отказалась брать на борт животных из-за опасений контрабанды. Через неделю после этого «Аэрофлот» сообщил, что животных отправили хозяевам.

Фото на превью: Агентство «Москва»