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Обвинение запросило восемь лет колонии для бывшего замдиректора «Аэрофлота»

Новости
13:22, 18 января
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Обвинение попросило суд приговорить к восьми годам колонии общего режима бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор также попросил суд назначить Глушкову штраф в размере одного миллиона рублей.

Глушков проходит подозреваемым по делу о мошенничестве. Процесс по делу проходит заочно. Сам Глушков находится в Великобритании, где он получил убежище в 2010 году.

По версии следствия, во второй половине 1990-х годов он похитил у «Аэрофлота» почти 123 миллиона долларов. СК считает, что Глушков вместе со своим партнером Борисом Березовским убедил Евгения Шапошникова, который тогда был главой авиакомпании, взять несколько крупных валютных займов «для финансового оздоровления компании». Деньги переводили через специально созданную компанию-агента Forus. 

Глушкова уволили из «Аэрофлота» в 1999 году после проверки, во время которой выяснилось, что авиакомпания находится «под внешним управлением». Тогда же были уволены другие сотрудник финансового департамента «Аэрофлота».

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