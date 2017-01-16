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«Аэроэкспресс» насмерть сбил 70-летнего мужчину в Подмосковье

Новости
00:59, 16 января
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«Аэроэкспресс» сбил 70-летнего мужчину в районе платформы Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба столичного межрегионального следственного управления на транспорте.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел около 22.00 в воскресенье, 15 января. Мужчина переходил железнодорожные пути по деревянному настилу перед приближающимся поездом.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В апреле в районе платформы Долгопрудная был насмерть сбит подросток, переходивший пути в неустановленном месте.

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