«Аэроэкспресс» насмерть сбил 70-летнего мужчину в Подмосковье

«Аэроэкспресс» сбил 70-летнего мужчину в районе платформы Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба столичного межрегионального следственного управления на транспорте.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел около 22.00 в воскресенье, 15 января. Мужчина переходил железнодорожные пути по деревянному настилу перед приближающимся поездом.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В апреле в районе платформы Долгопрудная был насмерть сбит подросток, переходивший пути в неустановленном месте.