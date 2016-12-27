«Аэроэкспресс» объявил о повышении цен на билеты

Цена билета на «Аэроэкспресс» в вагонах эконом-класса вырастет до 500 рублей с 4 января 2017 года, сообщается на сайте компании.

Цены будут повышены на билеты, приобретаемые через кассы и билетопечатающие автоматы. При покупке билета на сайте «Аэроэкспресса» или в мобильном приложении цена останется прежней — 420 рублей. Стоимость абонементов, билетов в бизнес-класс, а также билетов по тарифам «Семейный», «Групповой» и «Детский» не изменится.

Исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Фёдоров пояснил, что цены на билеты по классу «Стандарт» повысили в соответствии с уровнем инфляции.