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«Аэроэкспресс» объявил о повышении цен на билеты
Цена билета на «Аэроэкспресс» в вагонах эконом-класса вырастет до 500 рублей с 4 января 2017 года, сообщается на сайте компании.
Цены будут повышены на билеты, приобретаемые через кассы и билетопечатающие автоматы. При покупке билета на сайте «Аэроэкспресса» или в мобильном приложении цена останется прежней — 420 рублей. Стоимость абонементов, билетов в бизнес-класс, а также билетов по тарифам «Семейный», «Групповой» и «Детский» не изменится.
Исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Фёдоров пояснил, что цены на билеты по классу «Стандарт» повысили в соответствии с уровнем инфляции.
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