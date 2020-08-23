Адвокат: задержанного в Пскове бывшего сотрудника белорусского СК вывезли в Беларусь

Бывшего сотрудника белорусского Следственного комитета Андрея Остаповича, подавшего в отставку после протестов и задержанного 21 августа в Пскове, вывезли на территорию Беларуси. Об этом Дождю сообщил адвокат Остаповича Вячеслав Головин.

По словам адвоката, в дежурной части псковской полиции ему сообщили, что Остаповича выпустили. «Потом неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси», — рассказал адвокат со ссылкой на источник.

Головин предположил, что к произошедшему причастны сотрудники милиции Беларуси. Какие-либо другие подробности адвокат отказался называть в целях безопасности своего подзащитного.

Накануне стало известно, что Остаповича задержали в псковской гостинице «Рижская». По данным Tut.by, бывший следователь пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд из-за коронавируса не смог это сделать.

Головин рассказал, что Остапович пересек границу в Смоленской области и прибыл в Москву, откуда он планировал поехать в Латвию, однако его не пустили в страну из-за ограничений, связанных с COVID-19, и отсутствия визы Д.

Андрей Остапович — капитан юстиции, бывший следователь Партизанского районного отдела СК по городу Минску. Во время протестов он опубликовал у себя в инстаграме фото рапорта об увольнении и призвал белорусов продолжать борьбу за свободу и «изгнать диктатора Лукашенко».

«У многих из нас были незаконно задержаны знакомые, преподаватели, друзья, родственники, которые рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД), иных местах, где происходили издевательства над гражданами», — говорилось в посте Остаповича, который позже был удален.

Фото на превью: IT / @astap_mystery