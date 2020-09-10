Адвокат: в МВД задержанной Марии Колесниковой угрожали физической расправой

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой угрожали физической расправой, когда она находилась в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, передает телеграм-канал незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Фото: ТАСС

Кроме того, рассказала адвокат, на теле Колесниковой есть ушибы, так как ее силой заталкивали в машину. В СИЗО ей оказывали медицинскую помощь. Казак собирается подать следователю заявление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Сама Колесникова расценивает произошедшее с ней как похищение и намерена подавать заявление об этом преступлении и угрозах.

Казак обратила внимание, что у Колесниковой нет никаких документов о ее задержании. У следствия есть 10 дней, чтобы предъявить обвинение задержанной, однако непонятно, с какой даты исчислять этот срок.

7 сентября Мария Колесникова пропала в центре Минска — неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли. На следующий день Госпогранкомитет Беларуси заявил, что оппозиционерка вместе с двумя другими членами КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым на машине пересекли границу с Украиной, где они якобы выкинули Колесникову из машины.

По словам адвоката, 7 сентября Колесникову доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, а затем в КГБ. Там силовики до позднего вечера требовали от нее добровольно покинуть страну. Когда оппозиционерка отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу. По словам Родненкова и Кравцова, Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не пропустили через границу.

9 сентября Колесникову арестовали по подозрению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, она находится в СИЗО. В тот же день по этому обвинению арестовали другого члена президиума КС Максима Знака. Из представителей президиума КС не была задержана только писательница Светлана Алексиевич — 9 сентября в ее квартире собрались послы европейских стран, чтобы защитить ее от ареста.