Адвокат: Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти

Члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти, сообщает Tut.by со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

Она первая из белорусских оппозиционеров в этом статусе.

Колесникова находится под арестом в минском СИЗО, адвокат сообщила, что встретилась с подзащитной и с ней все в порядке. В Координационном совете оппозиции рассказали, что 7 сентября ее похитили и пытались вывезти за пределы Беларуси, однако она порвала свой паспорт.

Дело о попытке захвата власти Беларуси завели из-за создания Координационного совета оппозиции. Генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что создание и деятельность совета направлены на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Колесникова была координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

Она объединилась со штабом Светланы Тихановской, которая выступила единым кандидатом от оппозиции, но, согласно официальным данным ЦИК Беларуси, проиграла выборы действующему президенту Александру Лукашенко.

Позднее Колесникова вместе с членами штаба Бабарико объявила о создании политической партии «Вместе».