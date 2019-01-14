Адвокат бывшего сенатора Константина Цыбко сообщил о его избиении в колонии

Сотрудник исправительной колонии № 11 в Кировской области ударил бывшего сенатора Константина Цыбко, осужденного по обвинению в получении взяток, сообщил ТАСС и « Ura.ru » его адвокат Анатолий Дмитриев. Врачи, по его словам, диагностировали у пострадавшего разрыв кисты левой почки. Во ФСИН это отрицают.

По словам адвоката, его подзащитного 5 сентября ударил мастер швейного цеха Сергей Шаклеин. Это якобы произошло на глазах дежурного помощника начальника колонии. Видеозапись инцидента показали в Кирово-Чепецком суде Кировской области, который рассматривал жалобу Цыбко на обоснованность взысканий и его водворения в штрафной изолятор. Предоставить копию записи защите суд отказался, добавил Дмитриев.

Защита бывшего сенатора будет жаловаться на побои в Генпрокуратуру и омбудсмену Татьяне Москальковой. В квалификационную коллегию судей Дмитриев направит жалобу на отказ судьи предоставить копию видеозаписи.

Экс-сенатор также жаловался на другие издевательства, напомнил его адвокат. С 6 сентября осужденный 43 дня держал голодовку и за это время похудел на 21 килограмм — до 59 килограммов.

В пресс-службе областного управления ФСИН заявили, что физическую силу к Цыбко не применяли. 28 декабря он прошел плановое медицинское обследование, повреждений внутренних органов у него не нашли. Также во ФСИН не подтвердили, что у Цыбко снизился вес. Заявление Дмитриева там считают «заведомо ложным» и «направленным на дискредитацию» сотрудников ведомства.

Константин Цыбко был членом Совета Федерации от Челябинской области с декабря 2010 года по сентябрь 2015 года. Летом 2017 года городской суд Озерска приговорил его к девяти годам строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей за получение взяток. По версии следствия, бывший глава Озерска Евгений Тарасов в 2012 году купил у сенатора эту должность за 17 миллионов рублей. Цыбко вину не признал и заявил, что это был возврат долга.

Цыбко стал первым российским сенатором, лишенным иммунитета и осужденным по уголовному делу. Пока он был в СИЗО, у него диагностировали опухоль мозга, напомнил адвокат Дмитриев. Руководство ИК-11 в свою очередь обвиняло Цыбко в отказе от работы.