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Источник «Интерфакса» назвал дату завершения похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море
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Источник «Интерфакса» назвал дату завершения похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

Новости
13:04, 3 января
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Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в Средиземное море в январе. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Фото: РИА Новости / Сергей Ещенко

Помимо «Адмирала Кузнецова», поход завершит и ракетный крейсер «Петр Великий». После окончания миссии корабли, по словам источника, возьмут курс на Североморск — главную базу Северного флота России.

Российская авианосная группа начала поход в Средиземное море в середине октября 2016 года. В ее состав, помимо «Адмирала Кузнецова» и «Петра Великого», входят большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения.

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«Адмирал Кузнецов» был впервые в истории российского флота задействован в боевых действиях 15 ноября 2016 года. Его использовали при проведении операции против террористов в Сирии — с «Адмирала Кузнецова» начали летать российские истребители Су-33.

В начале ноября с крейсера в воду упал истребитель МиГ-29, а в начале декабря лопнул трос торможения у заходящего на посадку Су-33, из-за чего истребитель упал за борт.

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