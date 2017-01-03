Источник «Интерфакса» назвал дату завершения похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в Средиземное море в январе. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Помимо «Адмирала Кузнецова», поход завершит и ракетный крейсер «Петр Великий». После окончания миссии корабли, по словам источника, возьмут курс на Североморск — главную базу Северного флота России.

Российская авианосная группа начала поход в Средиземное море в середине октября 2016 года. В ее состав, помимо «Адмирала Кузнецова» и «Петра Великого», входят большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения.

«Адмирал Кузнецов» был впервые в истории российского флота задействован в боевых действиях 15 ноября 2016 года. Его использовали при проведении операции против террористов в Сирии — с «Адмирала Кузнецова» начали летать российские истребители Су-33.

В начале ноября с крейсера в воду упал истребитель МиГ-29, а в начале декабря лопнул трос торможения у заходящего на посадку Су-33, из-за чего истребитель упал за борт.