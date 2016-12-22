Главу одного из заводов «Адамаса» заподозрили в неуплате 5 млрд рублей налогов

Генеральный директор одного из заводов ювелирной компании «Адамас» подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму пять миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Подозреваемый — гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод». По версии следствия, в 2012-2014 годах он вместе со своими сообщниками из числа руководителей завода, организовал преступную схему. Ее суть заключалась в поддельной документации, в которой указывалось более 50 фирм-однодневок. Так руководство ювелирного завода получало драгоценные металлы через банк в обход уплаты налогов. Помимо этого, ювелирные изделия завод приобретал у фиктивных организаций.

В результате госбюджет потерял порядка пяти миллиардов рублей налогов.

Других фигурантов дела следствие не установило. В ведомстве отметили, что причастность гендиректора «Столичного ювелирного завода» к преступной схеме удалось подтвердить благодаря обыскам, которые правоохранители провели в четверг, 22 декабря, на работе и дома у подозреваемого и других сотрудников завода.

Ранее о неисполнении «Адамасом» своих обязательств заявлял глава группы ювелирных компаний «Яшма» Игорь Мавлянов. Из-за этого, как утверждает Мавлянов, в середине декабря правоохранители провели обыски в московском офисе «Яшмы». Руководителей «Яшмы» Следственный комитет также заподозрил в неуплате налогов.