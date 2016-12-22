В офис компании «Адамас» в Москве пришли с обысками

В московский офис ювелирной компании «Адамас» пришли с обысками представители сразу нескольких правоохранительных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Причина обысков не называется. По словам источника, в офисе «Адамаса» изымают документы. Помимо этого, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, выемку документов проводят на заводе «Адамас» на северо-востоке Москвы. Источник предположил, что обыски проходят в рамках дела о неуплате налогов.

В середине декабря с обысками пришли в офис группы компаний «Яшма». Ее владелец Игорь Мавлянов заявил, что у компании возникли финансовые трудности из-за того, что группа «Адамас» не выполнила свои обязательства.

При этом в 2015 году Следственный комитет рассказал о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов. Причастным к этому делу следователи назвали гендиректора фирмы, входящей в группу компаний «Адамас». Сумму ущерба для бюджета в Следственном комитете оценили в 400 миллионов рублей.