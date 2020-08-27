На Кубани суд оштрафовал 80-летнюю пенсионерку, которой выдали второй бюллетень для голосования по поправкам

Суд в Ейске оштрафовал 80-летнюю Людмилу Столярову за получение второго бюллетеня на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «Голос Кубани» со ссылкой на депутата ейского райсовета Александра Коровайного.

Он рассказал, что судья признала Столярову виновной в незаконном получении избирательного бюллетеня.

В первый раз Столярова проголосовала 25 июня в рамках надомного голосования. Через несколько дней к ней снова приехали члены комиссии и предложили проголосовать. Столярова отказалась, объяснив, что уже отдала свой голос.

В основной день голосования 1 июля пенсионерка пришла на свой избирательный участок и попросила найти свою фамилию в списке избирателей, чтобы проверить, отметили ли ее голос.

После того, как ей предложили расписаться в журнале и выдали бланк для голосования, Столярова позвонила дочери и попросила вызвать полицию для фиксации правонарушения со стороны избирательной комиссии. Приехавшие полицейские составили на нее протокол за попытку проголосовать дважды.

По данным ЦИК, за поправки к Конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.