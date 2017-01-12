«Медуза» рассказала о потраченных на новогоднее украшение Москвы 6,7 млрд рублей

На оформление Москвы к Новому году в 2016 году власти столицы потратили 6,7 миллиарда рублей, сообщает «Медуза».

Крупнейшим подрядчиком новогоднего оформления Москвы стали структуры холдинга «Ташир», который принадлежит миллиардеру Самвелу Карапетяну. Структуры холдинга получили на оформление Москвы 1,93 миллиарда рублей. Одной из самых дорогих новогодних конструкций оказались сани Деда Мороза около Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Они обошлись в 44,1 миллиона рублей. Их изготовила компания «Все сам», которая получила от мэрии более 780 миллионов рублей на украшения к Новому году.

Основным источником денег, по данным издания, стала ежегодная компенсация федерального бюджета. В 2016 году сумма компенсации составила почти 12 миллиардов рублей.

Разработка концепции украшения Москвы обошлась бюджету в 17,5 миллиона рублей — эту работу выполнила компания «Эдлайн». Она же отвечала за инсталляции на Манежной и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках и перед Большим театром. На инсталляции потратили более миллиарда рублей.

Фонари на Тверской улице, украшенные световыми конструкциями, обошлись в 143,4 миллиона рублей. Всего было украшено 64 фонаря. Эти работы выполнила компания «Форум», несколько бывших директоров которой работают в компаниях, связанных с бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами. Всего на украшение Москвы к Новому году «Форум» получил 688,5 миллиона рублей.

Еще 448,5 миллиона рублей Москва потратила на развеску новогодних шаров в центре города, которую за 185 миллионов произвела компания «Мастерская городского оформления». Эта же компания изготовила световую мебель за 76,5 миллиона рублей. А компания «Промо-лэнд» сделала световой арочный туннель на Тверском бульваре за 82,5 миллиона рублей.

Также мэрия установила в Москве 62 новогодних елки, которые обошлись в 258,7 миллиона рублей. Самая дорогая ель, установленная на Воробьевых горах, обошлась в 14,6 миллиона. Для сравнения, в 2015 году Москва потратила на 98 елок 180 миллионов. «Медуза» отмечает, что все компании кроме одной, которые занимались установкой елок, были и раньше связаны с московскими властями.

В декабре 2016 года издание РБК также посчитало, во сколько московским властям обошлось украшение столицы. По данным издания, на празднование Нового года и Рождества мэрия выделила не менее трех миллиардов рублей. На украшение Москвы был заключен 81 контракт.