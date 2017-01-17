58% американцев положительно оценили работу Барака Обамы

Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы перед окончанием его срока составил 58%, говорится в исследовании Gallup.

Самых высоких показателей — 78% — рейтинг достигал после избрания в 2009 году, во время так называемого политического «медового месяца», а самых низких — 42% — в 2014 году.

В среднем за два срока на посту президента рейтинг одобрения Обамы составлял 53%.

Предшественника Обамы Джорджа Буш-младший к концу его президентского срока поддерживали меньше американцев — около 40%. Рейтинг Билла Клинтона на тот момент, когда он покинул пост, составлял 57%.

68% американцев положительно отозвались о первой леди Мишель Обаме. Это ниже, чем показатель ее предшественницы Лоры Буш, которая покинула Белый дом с рейтингом одобрения в 76%, но выше показателя Хиллари Клинтон, которую в 2000 году поддержали 56% граждан страны.

При этом вице-президента Джо Байдена позитивно воспринимают примерно шесть из каждых десяти американцев (61%), отмечает Gallup.

Инаугурация нового президента США — Дональда Трампа — состоится 20 января.