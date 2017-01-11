Пользователь имиджборда 4chan назвал себя автором «российского досье» на Трампа
Один из пользователей анонимного англоязычного имиджборда 4chan и раздела сайта Reddit, где обсуждают Дональда Трампа, заявил, что является автором так называемого российского досье на избранного президента США, сообщает The Daily Beast. Документ был накануне распространен изданием BuzzFeed, двухстраничную выдержку из него опубликовал CNN.
Пользователи раздела, посвященного Трампу, на сайте Reddit нашли в архиве 4chan сообщение, из которого следует, что авторами «досье» на Трампа выступают пользователи политического раздела (/pol/) имиджборда. В частности, в одном из сообщений анонимный посетитель 4chan сообщил, что отправил 35-страничный доклад, который составлялся общими усилиями пользователей имиджборда в начале ноябре 2016 года, республиканцу Рику Уилсону. «Они взяли то, что отправил Уилсону, и добавили след российского шпиона. Они по-прежнему в это верят. Ребята, они на самом деле ***** отчаянные — ни один скандал с Трампом не заслуживает доверия», — написал пользователь.
При этом, как указывает The Daily Beast, никаких четких доказательств в пользу того, что «досье» действительно было создано пользователями имиджборда, нет. Также там не указывается, как именно информация попала к Уилсону — пользователь сообщил, что просто отправил ему документ. Помимо этого, версия с выдумкой пользователей имиджборда не объясняет того, как документ оказался у американской разведки.
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Рик Уилсон — член Республиканской партии, он принимал участие в кампании по выдвижению Эвана МакМаллина, ветерана ЦРУ, на пост президента США, в качестве кандидата от «противников Трампа». Уилсон известен откровенной и резкой критикой. В разговоре с The Daily Beast он опроверг версию о том, что «досье» на Трампа составили пользователи имиджборда, а он стал жертвой розыгрыша. По словам Уилсона, разговоры о связях Трампа с Россией велись задолго до сообщений на 4chan и до того, как об этом стали говорить публично. «Это обсуждалось еще полтора года назад. Трамп знал, что об этом знают. Он думал, что сможет всех заболтать. Факты правдивы, и это плохо. Это то, что еще отразится на нем», — заявил Уилсон.
Накануне BuzzFeed опубликовал документ, в котором сообщается о связях помощников Дональда Трампа с агентами российских спецслужб, а также о наличии у России информации, которая компрометирует избранного президента США. В частности, там говорится, что номер Трампа в отеле Ritz Carlton во время его визита в Москву прослушивался. В документе указывается, что Трамп вызывал в номер проституток. Сам он назвал эту информацию фейком и «политической охотой на ведьм». Позднее он написал, что Россия никогда не пыталась на него давить. «У меня нет связей с Россией — ни дел, ни обязательств, ничего!» Он добавил, что американские спецслужбы не должны допускать утечек недостоверной информации в СМИ.