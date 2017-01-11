Пользователь имиджборда 4chan назвал себя автором «российского досье» на Трампа

Пользователи раздела, посвященного Трампу, на сайте Reddit нашли в архиве 4chan сообщение, из которого следует, что авторами «досье» на Трампа выступают пользователи политического раздела (/pol/) имиджборда. В частности, в одном из сообщений анонимный посетитель 4chan сообщил, что отправил 35-страничный доклад, который составлялся общими усилиями пользователей имиджборда в начале ноябре 2016 года, республиканцу Рику Уилсону. «Они взяли то, что отправил Уилсону, и добавили след российского шпиона. Они по-прежнему в это верят. Ребята, они на самом деле ***** отчаянные — ни один скандал с Трампом не заслуживает доверия», — написал пользователь.

При этом, как указывает The Daily Beast, никаких четких доказательств в пользу того, что «досье» действительно было создано пользователями имиджборда, нет. Также там не указывается, как именно информация попала к Уилсону — пользователь сообщил, что просто отправил ему документ. Помимо этого, версия с выдумкой пользователей имиджборда не объясняет того, как документ оказался у американской разведки.

Рик Уилсон — член Республиканской партии, он принимал участие в кампании по выдвижению Эвана МакМаллина, ветерана ЦРУ, на пост президента США, в качестве кандидата от «противников Трампа». Уилсон известен откровенной и резкой критикой. В разговоре с The Daily Beast он опроверг версию о том, что «досье» на Трампа составили пользователи имиджборда, а он стал жертвой розыгрыша. По словам Уилсона, разговоры о связях Трампа с Россией велись задолго до сообщений на 4chan и до того, как об этом стали говорить публично. «Это обсуждалось еще полтора года назад. Трамп знал, что об этом знают. Он думал, что сможет всех заболтать. Факты правдивы, и это плохо. Это то, что еще отразится на нем», — заявил Уилсон.

Накануне BuzzFeed опубликовал документ, в котором сообщается о связях помощников Дональда Трампа с агентами российских спецслужб, а также о наличии у России информации, которая компрометирует избранного президента США. В частности, там говорится, что номер Трампа в отеле Ritz Carlton во время его визита в Москву прослушивался. В документе указывается, что Трамп вызывал в номер проституток. Сам он назвал эту информацию фейком и «политической охотой на ведьм». Позднее он написал, что Россия никогда не пыталась на него давить. «У меня нет связей с Россией — ни дел, ни обязательств, ничего!» Он добавил, что американские спецслужбы не должны допускать утечек недостоверной информации в СМИ.