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На празднование Нового года в Москве потратят не менее 3 млрд рублей

Новости
22:22, 22 декабря
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Власти Москвы выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум три миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные расчеты на основании данных госзакупок. 

Евгений Биятов / РИА Новости

Большая часть выделенных средств пошла на украшение города. Разработка концепции оформления Москвы обошлась в 17,5 миллиона рублей, а всего на украшение Москвы был заключен 81 контракт на общую сумму более 2,8 миллиарда рублей.

Гирлянды на центральных улицах Москвы обошлись, по расчетам РБК, в 182 миллиона рублей. На световые инсталляции на Тверской площади потратили 17,9 миллиона рублей. А на украшение Газетного и Камергерского переулков — 12 миллионов рублей.

Еще около 150 миллионов рублей московские власти выделили на установку искусственных елей, световых фонтанов, растяжек, баннеров и арок. Стоимость одного светового фонтана высотой пять метров составила 1,2 миллиона рублей, отмечает БК. Ель у здания мэрии оценили в семь миллионов рублей, и еще 15 миллионов рублей потратили на три ели во дворе мэрии.

Празднование Нового года на ВДНХ обошлось в 46 миллионов рублей. В эту сумму входят организация ярмарки, катка и театральные представления.

Также власти Москвы потратили около 30 миллионов рублей на оформление парков и мероприятия в них. Также в городе ожидается 30 салютов. В среднем фейерверк стоит 350 тысяч рублей, а на Поклонной горе — 750 тысяч рублей, отмечает РБК.

В 2016 году на празднования 9 мая в Москве потратили не менее 210 миллионов рублей, а на празднование дня города потратили более 500 миллионов рублей. 

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