На празднование Нового года в Москве потратят не менее 3 млрд рублей

Власти Москвы выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум три миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные расчеты на основании данных госзакупок.

Большая часть выделенных средств пошла на украшение города. Разработка концепции оформления Москвы обошлась в 17,5 миллиона рублей, а всего на украшение Москвы был заключен 81 контракт на общую сумму более 2,8 миллиарда рублей.

Гирлянды на центральных улицах Москвы обошлись, по расчетам РБК, в 182 миллиона рублей. На световые инсталляции на Тверской площади потратили 17,9 миллиона рублей. А на украшение Газетного и Камергерского переулков — 12 миллионов рублей.

Еще около 150 миллионов рублей московские власти выделили на установку искусственных елей, световых фонтанов, растяжек, баннеров и арок. Стоимость одного светового фонтана высотой пять метров составила 1,2 миллиона рублей, отмечает БК. Ель у здания мэрии оценили в семь миллионов рублей, и еще 15 миллионов рублей потратили на три ели во дворе мэрии.

Празднование Нового года на ВДНХ обошлось в 46 миллионов рублей. В эту сумму входят организация ярмарки, катка и театральные представления.

Также власти Москвы потратили около 30 миллионов рублей на оформление парков и мероприятия в них. Также в городе ожидается 30 салютов. В среднем фейерверк стоит 350 тысяч рублей, а на Поклонной горе — 750 тысяч рублей, отмечает РБК.

В 2016 году на празднования 9 мая в Москве потратили не менее 210 миллионов рублей, а на празднование дня города потратили более 500 миллионов рублей.