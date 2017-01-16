32 человека погибли при падении самолета на поселок в Киргизии

Как минимум 32 человека погибли при крушении грузового самолета под Бишкеком, сообщает издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на МЧС Киргизии.

Ведомство также сообщает о многочисленных пострадавших и не менее 15 разрушенных домах в поселке Дача-Суу Сокулукского района, на который упал самолет. Большинство погибших — это жители села.

По предварительным данным, на борту самолета находились четыре члена экипажа.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Упавший самолет — это грузовой лайнер Boeing-747, принадлежавший авиакомпании Turkish Airlines. Он потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в 4.31 (мск). Самолет направлялся из Гонконга в Стамбул, а в Бишкеке планировал сесть для дозаправки.

Причиной крушения мог стать сильный туман.

На место катастрофы выехали выехали первый вице-премьер страны Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава Министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Дополняется