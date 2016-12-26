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В Южной Корее убьют 26 миллионов домашних птиц из-за гриппа

Новости
19:59, 26 декабря
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В Южной Корее убьют около 26 миллионов домашних птиц  из-за распространения птичьего гриппа. Для этого власти страны мобилизовали армию, сообщает Reuters. 

DepositPhotos

Власти Южной Кореи приказали военным уничтожить 1,6 миллиона птиц в течение суток. Всего министерство продовольствия и сельского хозяйства распорядилось убить 26 миллионов домашних птиц. Министерство также установило карантин и санитарные ограничения после случаев заболевания птиц, но грипп все равно распространился, отмечает Reuters.

Ранее военные дежурили на предприятиях, в которых распространилось заболевание. Теперь они также займутся дезинфекцией ферм, где находились птицы.

Быстрое распространение инфекции H5N5 (птичий грипп) привело к тому, что власти страны впервые объявили самый высокий уровень опасности заражения птичьим гриппом. В Японии и Китае власти также борются с распространением этого заболевания.

Более 78% инфицированных птиц в Южной Корее были несущими курами. Из-за этого министерство сельского хозяйства страны временно отменит пошлины на импортируемые яйца и выделит деньги на оплату сборов за доставку яиц, чтобы снизить уровень дефицита этого продукта.

В Южной Корее еще не были зафиксированы случаи смерти людей от птичьего гриппа. Однако в Китае два человека уже погибли это этого заболевания. 

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