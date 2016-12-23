24 человека пострадали при пожаре в высотке на Манхэттене

24 человека пострадали при пожаре в высотке в районе 59-й улицы и десятой авеню на Манхэттене, сообщает Fox News.

Среди пострадавших — четверо пожарных и семилетняя девочка, которую обнаружили на 21 этаже здания. Двое человек находятся в критическом состоянии.

#FDNY FFers at 4-alarm fire continue to conduct searches throughout building at 515 W 59 St for residents in need of medical assistance pic.twitter.com/Ep0vpqCYZN — FDNY (@FDNY) 22 декабря 2016 г.

Пожар начался на третьем этаже 33-этажного здания, но дым из-за ветра и открытых окон быстро распространился на верхние этажи, заявили в городском пожарном департаменте.

Причины возгорания пока не установлены.