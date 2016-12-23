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24 человека пострадали при пожаре в высотке на Манхэттене

Новости
06:37, 23 декабря
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24 человека пострадали при пожаре в высотке в районе 59-й улицы и десятой авеню на Манхэттене, сообщает Fox News.

Среди пострадавших — четверо пожарных и семилетняя девочка, которую обнаружили на 21 этаже здания. Двое человек находятся в критическом состоянии.

Пожар начался на третьем этаже 33-этажного здания, но дым из-за ветра и открытых окон быстро распространился на верхние этажи, заявили в городском пожарном департаменте.

Причины возгорания пока не установлены.

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