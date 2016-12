24 человека пострадали при пожаре в высотке на Манхэттене

Среди пострадавших — четверо пожарных и семилетняя девочка, которую обнаружили на 21 этаже здания. Двое человек находятся в критическом состоянии.

#FDNY FFers at 4-alarm fire continue to conduct searches throughout building at 515 W 59 St for residents in need of medical assistance pic.twitter.com/Ep0vpqCYZN