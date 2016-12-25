The Telegraph узнала о готовящемся наступлении британских ВВС на сирийскую Ракку

Королевские военно-воздушные силы Великобритании готовятся к масштабному наступлению на сирийский город Эр-Ракка, который называет своей столицей террористическая организация «Исламское государство», сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в министерстве обороны страны.

К весне 2017 года авиация Великобритании собирается «переместить свой фокус» с Ирака на Сирию, так как Лондон намерен поддерживать сирийские оппозиционные группировки, пишет издание.

В 2015 году Королевские воздушно-военные силы Великобритании совершили 60 авиаударов в Сирии и 347 удара в Ираке в рамках кампании по освобождению Мосула от ИГ. Власти Великобритании надеются, что Мосул будет освобожден к весте 2017 года и после этого намерены перебросить самолеты и беспилотники в Сирию.

Боевые вылеты в Сирии могут быть более опасными, чем в Ираке, так как российская и сирийская авиация контролирует сирийское воздушное пространство, отмечает газета.

«Мы будет тренировать сирийские демократические силы и также усилим поддержку с воздуха при наступлении на Ракку. Нам нужно будет говорить [об этом] с русскими», — сказал один из источников издания.

Город Эр-Ракка был захвачен террористами «Исламского государства» в мае 2013 года. В октябре 2016 года пресс-секретарь министертсва США Эш Картер заявил, что американские военные начнут освобождение Ракки от террористов.