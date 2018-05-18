В стрельбе в техасской школе обвинили 17-летнего ученика. Ему грозит смертная казнь

По делу о стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе обвинение в убийстве 10 человек предъявили 17-летнему ученику Димитриосу Пагуртзису, его арестовали без права на освобождение под залог. Об этом объявил шериф округа Галвестон Хенри Трочессет, передает Аssociated Press.

Пагуртзиса обвинили в совершении убийства, караемого смертной казнью (в Техасе она разрешена по закону). В школе и неподалеку следователи нашли взрывные устройства, в том числе коктейль Молотова, сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

После задержания подозреваемый заявил, что собирался убить и себя, но ему не хватило мужества, добавил губернатор. Ранее сообщалось, что подозреваемый был ранен. Стрелял он из длинноствольного оружия и из револьвера 38-го калибра, которые взял у отца.

Всего ранения получили не менее 10 человек, в том числе ученики и один учитель.

16-летний школьник рассказал журналистам со слов общего друга, что Пагуртзис интересовался оружием и компьютерными играми-стрелялками, но никогда не говорил о стрельбе по людям. Он играл в школьной футбольной команде и танцевал в ансамбле при местной греческой православной церкви, рассказал АР настоятель другой церкви в Галвестоне, отец Стелиос Ситарас. По его словам, семья подозреваемого относилась к соседнему приходу и он никогда не слышал, чтобы с Димитриосом были какие-либо проблемы. Он назвал Пагуртзиса «спокойным мальчиком».

Стрельба в школе в Санта-Фе произошла около 8 часов утра в классе для изучения искусства. Дети, спасаясь, выпрыгивали из разбитых окон. Когда стало известно, что в здании может быть взрывчатка, из него всех эвакуировали. Полицейские сообщили, что задержали подозреваемого стрелка и предполагаемого сообщника.

Губернатор Эбботт пообещал провести круглые столы для обсуждения, что сделать, чтобы подобное не повторилось. Президент Дональд Трамп сообщил, что его администрация сделает все возможное, чтобы покончить проблему со стрельбой в школах и чтобы оружие не попадало в руки опасных людей.