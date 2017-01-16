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16 человек погибли при крушении самолета под Бишкеком
При крушении грузового самолета под Бишкеком в Киргизии погибли как минимум 16 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
В основном погибшие были жителями поселка, на который рухнул самолет. В поселке разрушено не менее 10 домов.
Также подтверждена гибель одного из пилотов.
Самолет Turkish Airlines упал из-за тяжелых погодных условий при заходе на посадку в аэропорт Манас в 4.31 (мск). Ранее сообщалось, что на борту самолета находились двое пилотов и еще несколько технических работников.
По информации «Интерфакса», упавший самолет — это Boeing-747, принадлежавший авиакомпании Turkish Airlines.
Аэропорт Манас закрыт.
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