16 человек погибли при крушении самолета под Бишкеком

При крушении грузового самолета под Бишкеком в Киргизии погибли как минимум 16 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

В основном погибшие были жителями поселка, на который рухнул самолет. В поселке разрушено не менее 10 домов.

Также подтверждена гибель одного из пилотов.

Самолет Turkish Airlines упал из-за тяжелых погодных условий при заходе на посадку в аэропорт Манас в 4.31 (мск). Ранее сообщалось, что на борту самолета находились двое пилотов и еще несколько технических работников.

По информации «Интерфакса», упавший самолет — это Boeing-747, принадлежавший авиакомпании Turkish Airlines.

Аэропорт Манас закрыт.