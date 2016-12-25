Министр транспорта объяснил большой разброс обломков самолета Ту-154

Он добавил, что говорить о причинах авиакатастрофы пока преждевременно. «Пока идет сбор материалов, он будет идти в круглосуточном режиме. Это данные аэропорта, различных локаторов — наземного общего локатора, а также локаторов, который в сочинском аэропорту. Завтра прибывает и специальный гидроакустический локатор, который будет исследовать дно», — рассказал министр.

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты «Первого канала», телеканалов НТВ и «Звезда» и филантроп Елизавета Глинка. По официальным данным, спасатели нашли тела десяти погибших.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что несколько обломков Ту-154 нашли на расстоянии от 1,5 до 8 километров от береговой линии. По сообщению Минобороны, поисковая операция ведется на площади 10,5 квадратных километров. Собеседник «Интерфакса», рассказал, что «по всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков».

Источник Дождя в Кремле заявил, что данные о том, что обломки Ту-154 разлетелись в радиусе восьми километров от местра крушения, не соответствуют действительности. «Там действительно разошлось масляное пятно, но это связано с течением», — уточнил он.