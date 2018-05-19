В результате падения пассажирского самолета в Гаване погибли более 100 человек

В катастрофе Boeing 737 под Гаваной погибли более 100 человек. Об этом сообщил кубинский телеканал CubaTV, передает Reuters.

Трое выживших находятся в больницах в критическом состоянии, это женщины, их уже навестил президент страны Мигель Диас-Канель, сообщала газета Granma.

Всего на борту было 114 человек, в том числе девять членов экипажа. Среди пассажиров было пять детей, в том числе один двухлетний. Пожар, который начался после крушения, потушили, спасатели начали извлекать тела из-под обломков и опознавать погибших, сообщил президент журналистам.

Причину катастрофы еще не установили. Самолет упал ранее в пятницу, 18 мая, во время взлета. Он вылетел около 11:00 по местному времени из международного аэропорта Гаваны в город Ольгин на востоке Кубы.

Самолет совершал рейс для кубинской авиакомпании Cubana Airlines, но кубинские СМИ уточняют, что его арендовали у мексиканской компании. В Cubana пока ситуацию не комментируют.