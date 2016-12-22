Краткая история экономической политики России нулевых

Когда будет продекларирована защита прав собственности государством и его судебной системой, то в российскую экономику начнется приток инвестиций. Причем приток инвестиций от разных источников: как от российских юридических лиц, которые сберегали деньги в офшорах, так и от иностранных инвесторов. Но прежде всего будут прямые иностранные инвестиции. И, собственно, это в начале 2000-х сработало.

Ну и через несколько лет начала еще помогать растущая цена на нефть. Бюджет был профицитный, Россия выплатила долги МВФ и некоторым другим кредиторам, начался рост корпоративного долга вместо государственного. Государственный упал до очень низких уровней, а корпоративный долг стал расти. Но корпоративный долг — это, по сути, инвестиции в развитие. Эта модель работала вплоть до кризиса 2008 года. Хотя от нее потом стали кусочки откусываться некоторыми решениями, но, в принципе, модель работала.

Можно ли сказать, что весь рост был связан с подорожавшей нефтью?

Ну, очевидно, что не только с нефтью, и не весь рост. За эти годы был сформирован Резервный фонд. И, в общем, по объемам он был достаточно большой. То есть по сути, если грубо говорить, как минимум половина всех дополнительных доходов от нефти была аккумулирована в Резервном фонде.

Просто есть большая разница, как использовать средства, которые попадают в бюджет. Бюджет в основном аккумулировал все средства от высокой цены на нефть. Как их можно было использовать? Для наращивания потребления или для государственных инвестиций. Но прямые частные инвестиции тогда обильно шли непосредственно на развитие бизнеса и производства. И там эффективность каждого рубля была многократно выше, чем эффективность рубля, прошедшего через бюджет.

Это и сыграло позитивную роль: использовались не нефтяные доходы, а именно приток инвестиций. Но нефтяные доходы создавали позитивное настроение у инвесторов, они считали, что, раз страна богатеет, значит, можно инвестировать и производство будет не зря, рынок растет. Но я бы не списывал все только на это, я бы, так скажем, поделил 50/50 как минимум.