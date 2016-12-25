Почему российские власти отказались от Стратегии-2020 и заморозили пенсионные накопления

Какие черты социального государства Россия унаследовала от Советского Союза, как выглядит социальная сфера в новой России, и какие социальные проблемы сегодня нужно решить в первую очередь.

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Как и все постсоветские государства, Россия унаследовала от Советского Союза конструкцию «социального государства». До 1993–1994 годов проблемы, связанные с этим, практически не осознавались ни обществом, ни властью. Тезис об РФ как «социальном государстве» без всяких споров и дискуссий был зафиксирован прямо в декларативной части российской Конституции.

Советские принципы

Надо сказать, что Советский Союз можно описывать самыми разными способами, но именно с точки зрения «социальности» Советский Союз был классическим социалистическим государством. Основные принципы социальной сферы в Советском Союзе включали в себя несколько пунктов, которые сегодня выглядят немножко странно, но любое перераспределение государством ресурсов через налоги происходило в пользу не конкретной семьи или гражданина, а в пользу отдельных категорий населения.

Государство поддерживало в равной степени всех внутри этой категории по нормативам. Все многодетные семьи, все Герои Советского Союза, все инвалиды определенной группы, все ветераны определенной группы, все школьники получали, вне зависимости от того, происходят они из богатой семьи или бедной, хотят они этой помощи или нет, примерно одинаковую поддержку. Вся социальная сфера в Советском Союзе являлась государственной и, по сути, не относилась к сфере услуг.

Например, среднее образование не являлось услугой и производилось принудительно. Не было выбора, учиться или не учиться в школе. С другой стороны, высшее образование являлось правом гражданина и оказывалось добровольно. Но и высшее, и среднее образование оказывались бесплатно. И нельзя было получить высшее образование, если у вас не хватало талантов и способностей.

Расходы на здравоохранение в Советском Союзе теоретически были безграничны. С точки зрения советского гражданина, государство было обязано оказать гражданину любую медицинскую помощь, которая была доступна при современном развитии науки, сколько бы она ни стоила. Некоторые лекарства граждане должны были приобретать самостоятельно, но тем не менее основная идея заключалась в том, что медицинская помощь должна быть бесплатной и доступной всем вне зависимости от того, сколько она стоила и какой здоровый или нездоровый образ жизни вели советские граждане.