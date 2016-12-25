Почему слово «монетаризм» стало ругательством, и что повлияло на российскую экономическую политику

Экономисты Дмитрий Бутрин и Юрий Кузнецов — о том, какие экономические реформы доминировали в перестройке, почему слово «монетаризм» стало ругательством, когда в правительстве появились люди с системным экономическим образованием, и в чем состоят экономические убеждения нынешнего правительства.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Какие экономические теории доминировали во время перестройки?

Дмитрий Бутрин:

— Если представлять себе экономические теории, которыми руководствуется российская власть, с внешней точки зрения, особенно не вдаваясь в то, что на самом деле происходило, то всё выглядит очень просто. До, скажем так, 1988 года существовал марксизм, который был единой экономической и политической теорией, кругом были одни марксисты. В этот момент где-то в тайных углах собирались экономические кружки — примерно как в 1901 году марксисты. В этих кружках преподавалось тайное экономическое знание, западное и правильное. Я не знаю, арестовывали ли когда-нибудь тайных изучателей западных учебников в рамках этой мифологии, но то, что люди собирались и тайно изучали настоящую экономическую теорию, — это факт.

Юрий Кузнецов:

— Мне кажется, говорить о том, что эти кружки были неким таинственным источником последующих событий, — сильное преувеличение. И даже если смотреть на публицистику периода перестройки, то хорошо видно, что то, что предлагали люди, пришедшие потом в правительство, — это, конечно, был ответ на то, что у всех болело, чесалось и горело в первую очередь.

Бутрин:

— Потом произошел распад СССР, обитатели всех этих тайных дач, на которых преподавалась правильная экономическая теория, немедленно были призваны в правительство, где столкнулись с крепкими хозяйственниками, старыми академиками. Битва была выиграна практически сразу, Егор Тимурович Гайдар на белом коне с большим сияющим мечом победил уже в течение ноября 1991 года всех академиков и начал либеральные реформы, которые немедленно вызвали гнев народный. Дальше вы знаете.