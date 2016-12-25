Почему российский бизнес «непрерывно ходит под прокурорами»

Каким было отношение к предпринимателям в позднесоветское время, с какими системными проблемами столкнулся российский бизнес, как возникла коррупция в новой России, и возможен ли в стране «чистый» бизнес?

Каким было отношение к предпринимателям в позднесоветское время?

Если мы говорим о том, что происходило до начала кооперативного движения, то предприниматель — это спекулянт, подозрительная личность, который либо напрямую нарушал закон, либо в некотором, очень ограниченном количестве сфер деятельности, был частником, все равно находящимся под подозрением, за которым непрерывно бегал фининспектор.

И это сразу ставило вас в очень социально уязвимую позицию, это был очень сильный удар и по вашему статусу, и по вашей безопасности. Кроме того, было огромное количество «самозанятых»: люди не считали себя предпринимателями, они что-то такое делали на дому, это была принципиально кустарная деятельность. Будучи парикмахершей, вы могли стричь подружек на дому, периодически получать деньги. Это все были абсолютно нелегальные доходы, вы могли попасть под донос от соседей, например, если жили в коммуналке, от недовольных клиентов, от кого угодно, и под большие неприятности, потому что, вообще говоря, это уголовное дело.