Почему демократия ведет к богатству страны, и какие институты нужны России для экономического роста

Экономист Сергей Гуриев — о том, что изучает институциональная экономика, как связаны экономический рост и политический режим, что такое инклюзивные и экстрактивные институты, и в каких институтах сегодня нуждается Россия, чтобы сделать экономический скачок.

Изображение: «Открытый университет»

Когда у экономистов спрашивают о том, какие реформы нужны России для экономического роста, обычно отвечают: «Институциональные». Это не случайно. Такой же ответ дают и для других стран. В целом в экономической науке нет консенсуса, являются ли институты единственным или даже самым главным объяснением процветания. Но с тем, что институты в развитии играют ключевую роль, никто не спорит.

Что такое институты?

На вопрос «Что же такое институты?» ответить гораздо труднее. Институты — это одновременно и очень конкретное и прагматичное понятие, и теоретическая конструкция. Говоря просто, институты — это правила игры. Более конкретно можно сказать, что политические институты — это правила игры в политических процессах. Это известные всем правила обретения и смены власти, системы сдержек и противовесов игроков, защита прав большинства и меньшинств. Экономические институты — это в первую очередь защита прав собственности, обеспечение исполнения договоров, защита конкуренции. К институтам относится и независимая и эффективная судебная система, и система правоприменения.

Что изучает институциональная экономика?

Историю современной институциональной экономики обычно отсчитывают от работ американского экономиста Дугласа Норта. Он, как и другие нобелевские лауреаты — исследователи институтов — Коуз, Уильямсон, Остром, — стоял у истоков созданной 20 лет назад ассоциации «Международное общество — Новая институциональная экономика». Сейчас оно переименовано в Society for Institutional and Organizational Economics, президентом которого я был недавно избран. Наша ассоциация на самом деле пытается объединить исследователей самых разных дисциплин.