Эпоха Грефа: какую Россию пытались построить в начале нулевых

Создание «сильного государства» с самого начала было ключевым элементом повестки дня нового президента Владимира Путина. Программа новой власти никогда не формулировалась как чисто силовая: всегда речь шла о «наведении порядка», построении вертикали власти, диктатуры закона. Кроме того, новый президент предполагал набор радикальных по тем временам либеральных экономических реформ.

Программа Грефа

Премьер-министром в мае 2000 года стал Михаил Касьянов (ранее — министр финансов), помощником президента по экономике — Андрей Илларионов, руководителем администрации президента — Александр Волошин. В правительство пришли люди, которые на ближайшие 15 лет определили его кадровый состав. Среди них преобладали оппоненты «крепких хозяйственников» 1990-х годов.

Впрочем, реформы начала 2000-х годов ассоциируются в первую очередь не с именами Касьянова и Волошина, а с Германом Грефом, министром экономики. Приоритеты новой власти определились достаточно быстро: в первую очередь речь шла о разрушении «сверху» старой схемы взаимодействия деловой и политической элиты.

Прежняя система квалифицировалась как «олигархия». Менять предстояло и внутреннюю, и экономическую политику. Кроме этого, в числе объявленных приоритетов были завершение реформы электроэнергетики и других естественных монополий. Затем речь пошла и о проведении административной, земельной и налоговой реформы и реформы госслужбы, здравоохранения и социального обеспечения и присоединении России к ВТО.