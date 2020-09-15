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«У нас морально-этическая революция». Саша Филипенко — о том, что белорусы ждут от России и как все влюбились в Марию Колесникову
А также о новом сезоне «Ездим дома» и спектакле «Гоголь-центра» по его книге
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«У нас морально-этическая революция». Саша Филипенко — о том, что белорусы ждут от России и как все влюбились в Марию Колесникову

— Синдеева
А также о новом сезоне «Ездим дома» и спектакле «Гоголь-центра» по его книге
#О жизни
2 часа назад

В гостях у Натальи Синдеевой — писатель и журналист Саша Филипенко, который стал свидетелем происходящих в Беларуси антиправительственных протестов и даже снял об этом блог на YouTube. Он рассказал о том, почему именно женские марши стали ключевым протестным движением в республике, как Мария Колесникова влюбила в себя всю страну, какой поддержки ждут белорусы от россиян и почему не любят, когда Беларусь называют «младшим братом», а также почему ОМОНовцы не переходят на сторону протестующих и чем закончится эта страница в белорусской истории. 

Синдеева: У меня сегодня в гостях в программе «Синдеева» писатель… А журналистом тебя можно назвать?

Филипенко: А я не знаю, я сам до сих пор не знаю, журналист я или нет.

Синдеева: Но точно ведущий некоторых эпизодов на телеканале Дождь Александр Филипенко. Саша, привет.

Филипенко: Добрый день.

Синдеева: Саша вернулся только-только из Беларуси, и, конечно, я хотела бы сегодня практически всю программу посвятить разговору о том, что там происходит, как чувствуют себя люди. И вообще поговорить про людей, потому что у нас у всех белорусы сейчас вызывают невероятное чувство гордости тоже, что так возможно и так бывает, и они очень крутые.

Но перед этим я хочу проанонсировать и рассказать зрителям, что в пятницу выходит четвертый сезон программы «Ездим дома», с Сашей Филипенко и с Пашей Лобковым. Эта программа снималась еще до того, как начались события в Беларуси, мы долго очень ее готовили, долго выбирали маршруты, и в итоге в связи с карантином очень долго все было закрыто. В общем, как-то так совпало, что и Паша, и Саша выбрали в качестве маршрута для путешествия Питер и его окрестности, потому что Саша там живет уже семнадцать лет, Паша вообще из Питера. Сань, расскажи так коротко, давай просто такую затравочку дадим, чтобы зритель в пятницу смог уже посмотреть первый выпуск. Вообще как прошла эта поездка?

Филипенко: Она, как обычно, прошла весело. Мы попытались все это оставить на монтаже, все, что было самое веселое, все, что можно пустить в кадр. Как обычно, мы постарались с Павлом Альбертовичем посетить не какие-то места, которые все вот приезжают в Петербург и сразу отправляются кататься по каналам, плавать и делать фотографии возле Исаакия, Эрмитажа и так далее, а мы хотели показать совсем другой Петербург. Во-первых, Петербург, в котором живут люди, не пятьсот тысяч человек, которые живут в центре города, а несколько миллионов человек, которые живут на окраинах. Мы хотели показать места, в которых сами петербуржцы никогда не были…

Синдеева: Да ладно.

Филипенко: И попутешествовать, и, в общем, показать несколько таких, несколько десятков очень интересных мест, о которых многие не подозревают, а они вот прямо рядом. И мне кажется, что теперь многие зрители Дождя, когда будут ездить в Петербург на выходные, будут пытаться повторить наши маршруты.

Синдеева: Смотри, в эти выходные, до того, как программа выйдет, мы едем в Питер прямо на два дня с семьей. Давай какой-нибудь один адресок скажи, куда надо поехать?

Филипенко: Адресков много, потому что мы занимались серфингом, мы в скалах выкапывали жуков, которым четыреста миллионов лет, и это все рядом с Петербургом. Мы нашли район, где люди живут как в Шанхае, с лодками, в Кронштадте, этого никто никогда не видел. Ну, конечно, нужно ехать, сейчас такая красота, нужно ехать на залив обязательно, нужно ехать в Комарово, нужно ехать куда-нибудь туда, в красоту.

Синдеева: Хорошо. Саш, еще в эту же пятницу, у тебя просто одни премьеры, еще в эту пятницу состоится, собственно, премьера спектакля по твоему роману «Красный крест», в «Гоголь-центре». Тогда тоже коротко расскажи нашим зрителям, чтобы уже точно они все узнали про всю твою ближайшую жизнь.

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«Дудь и Баженов сделали из меня того, кто я есть сейчас». Режиссер Юрий Быков — о России, власти и компромиссах
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
Статья
#Кино
18.08.2020
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
01:09:48
#О жизни
25.08.2020
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
21:34
26.08.2020
Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
Карлик — в каждом из нас. Что читать у Пера Лагерквиста, и как понять через его прозу современную Россию
22:58
#История, #Книги
01.09.2020
Карлик — в каждом из нас. Что читать у Пера Лагерквиста, и как понять через его прозу современную Россию
Переработки опасны для вашей жизни. Как распознать и победить эмоциональное выгорание?
16:31
#О жизни, #Психология
02.09.2020
Переработки опасны для вашей жизни. Как распознать и победить эмоциональное выгорание?
«Врачи перестали бояться обращаться в фонды». Итоги марафона Дождя «Прорвемся!» в поддержку медиков
47:47
08.09.2020
«Врачи перестали бояться обращаться в фонды». Итоги марафона Дождя «Прорвемся!» в поддержку медиков
Синдром счастливой семьи. Откуда берутся зависимости?
10:51
09.09.2020
Синдром счастливой семьи. Откуда берутся зависимости?
Премьера на Дожде — супергруппа «Куртки Кобейна»
50:11
#Музыка
позавчера
Премьера на Дожде — супергруппа «Куртки Кобейна» Большой концерт на крыше «Флакона»
Русская смерть, одежда с унитазами, сделано на ********. Экскурсия по первой после пандемии ярмарке современного искусства Cosmoscow
21:45
11.09.2020
Русская смерть, одежда с унитазами, сделано на ********. Экскурсия по первой после пандемии ярмарке современного искусства Cosmoscow
«Дудь и Баженов сделали из меня того, кто я есть сейчас». Режиссер Юрий Быков — о России, власти и компромиссах
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