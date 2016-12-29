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Синдеева
03:07
29 декабря

Леонид Парфенов: «Это называется „отставание навсегда“»

Журналист о возвращении застоя и ложном утешении для россиян
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Расписание
Следующий выпуск
31 декабря 18:30
четверг: 10:15
суббота: 18:30
вторник: 15:00

В программе «Синдеева» Леонид Парфенов рассказал о том, почему, на его взгляд, в России пора разрушить «стабильность» и перестать поддерживать статус-кво.

Мы вообще куда движемся? Мы вообще поддерживаем платежный баланс, Эльвира Набиуллина страшно старается, мы тут всё, не расходуем резервы, сводим… А ради чего?

Это же не может быть самоцелью, это просто поддержание статус-кво. Но я как человек 1960 года рождения помню эту стабильность Леонида Ильича, у которого рейтинг был ― какие там 146%! 289% он был у него. И что? У нас 1972 год не отличался от 1973, а 1973 не отличался от 1974, и вся разница была в том, первый, второй, третий или четвертый раз вновь показали нам «Иронию судьбы, или С легким паром» на Новый год.

Сколько лет нам еще до этой точки.

Вот и всё отличие этих годов. И сейчас ведь то же самое, да? Мы же в этой архаике, в этом отставании… Как Греф говорил: «Вы сядьте в автомобиль Tesla, сядьте и поймите: добро пожаловать в будущее, оно наступило, а вы ничего про это не знали». Вот когда сядешь и он как приемисто рванет, как троллейбус все равно что на пустой улице, вот так тебя вдавит в это, и ты понимаешь ― да, привет. Там уже скоро будут беспилотники ездить.

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