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Синдеева
51:05
29 декабря
О жизни

Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»

Итоги 2016 года
Ведущие:
Наталья Синдеева
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Расписание
Следующий выпуск
31 декабря 18:30
суббота: 18:30
вторник: 15:00

В гостях у Натальи Синдеевой журналист, режиссер Леонид Парфенов. Подвели итоги уходящего года, попытались разобраться в современной эпохе и в том, что ждет Россию дальше. 

Сегодня у меня в гостях мой любимый гость, с которым мы всё время подводим итоги года. Это уже стало даже традицией. Леонид Парфенов.

Мы в прошлом году… В позапрошлом.

Понимаешь, в прошлом году у нас что-то, вообще не помню что произошло. Но и для меня это осталось в памяти.

Я не настаиваю, что меня нельзя пропускать из года в год.

Смотри, как заметил, а.

Мы просто провожаем.

Да, провожаем пока. Пока провожаем.

Дай бог тебе, 2016. Светлая память, вечный покой.

Лёня, очень хотелось правда поговорить про этот год, который заканчивается. И начало программы, в общем-то, какое-то невеселое у меня получилось, потому что я начала, скажем так, с конца года вспоминать всё самое важное, что произошло за этот год, и поняла, что буквально вот на днях ― к моменту выхода программы пройдет уже какое-то количество времени, я надеюсь, больше ничего ужасного не произойдет. Но случился и теракт в Берлине, случилось убийство российского посла в Анкаре на глазах фактически вообще у всей планеты. Случились смерти в Иркутске.

И вот многие сейчас говорят, что типа мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Вот Серебренников был у меня недавно в гостях, он сказал: «Знаешь, мне кажется, что она уже идет, просто это какая-то гибридная война».

Про то, что она гибридная война, и про то, что это будет война, в которой мы уже, ― об этом говорили, начиная с 11 сентября 2001 года. И это, конечно, вызов цивилизации. Той цивилизации, к которой мы привыкли себя причислять. Сколько бы мы ни говорили, Россия в этом цивилизационном выборе ― конечно, Запад. И нужно научиться жить в этих условиях, нужно ответить на эти вызовы. Я убежден, что западная цивилизация… Хотя нам кажется, что ничего страшнее, чем то, что происходит с нами, никогда не будет, но так все всегда думают. Про своё больнее как-то говорить, вот. Но я убежден, что на самом деле западная цивилизация справлялась и не с такими вызовами. И думаю, что этот она тоже преодолеет.

Это надо понимать, это проблемы роста, да.

А вот роста в чем?

Роста в том, что вот в эту цивилизацию вписываются не участвовавшие в ней полтора-два миллиона стран, населения стран третьего мира, мусульман прежде всего. Это расширение планеты, это глобализация. Потому что раньше «золотой миллиард» мог жить ― вот мы живем здесь, а они живут там своей жизнью. Увы, нам временами их даже жаль, но что делать, так исторически сложилось, они там живут, а мы тут живем. И они более-менее с нами не смачиваются. В лучшем случае в некоторые из этих стран приезжают работать, я не знаю, мусорщиками, водителями и прочая.

Нет, этого не будет. Так больше не будет.

То есть это все-таки ошибка западной цивилизации, что что-то не просчитали? Или как, или это обычный ход истории?

Она не может быть просчитана. Это ход истории. Она всегда драматична, вот, и в чем-то трагична. Никто ничего не может просчитывать. Это какие-то советские госплановские представления: вот давайте, если мы вот так, то вот так. Я сейчас не говорю про конкретные, не знаю, квоты мигрантов в той или иной стране, это понятно, это какие-то конкретные меры.

Но в принципе того, что будет сближаться одно с другим ― этого невозможно ничего просчитать. Это всё притирается, всё интегрируется каким-то более-менее естественным путем, самонастраивающимся путем, а не от того, что кто-то гениальный расписал, как должно быть. У нас очень гениально всё расписывали в Советском Союзе, и где теперь этот Советский Союз? А так он должен был бы в этом нерушимом единстве новой общности советских людей существовать еще тысячелетиями просто.

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