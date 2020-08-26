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Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
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Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?

— Психология на Дожде
15 минут назад

Часто слова поддержки очень важны для наших близких и для нас самих. Но когда в нужный момент на ум не приходят правильные фразы, мы пользуемся шаблонами. Однако многие из них могут быть токсичными, или даже неуместными. Социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук рассказала, как не навредить своей поддержкой.

Всем привет, с вами «Психология на Дожде» и я, Александра Яковлева. Сегодня с нами по скайпу из Нью-Йорка социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук. Света, здравствуйте.

Здравствуйте, Саша.

Говорить мы будем о поддержке, вернее, о том, как правильно поддерживать друг друга, и почему мы этого делать зачастую, оказывается, не умеем. Вам слово.

Если мне нужно кого-то поддержать, то я должен быть очень осторожен в том, чтобы я таким образом не выражал свою токсичную позитивность. То есть «Ты можешь!», «Соберись!», «Думай позитивно!», «Не сдавайся!», такого рода поддержка очень популярна, характерна и вроде бы в ней ничего плохого нет. Но если подумать, в чем токсичность такой позитивности, мы, говоря человеку «Ты можешь! Соберись!», таким образом подразумеваем, что он еще не все сделал и он может сделать больше. И в тот момент, когда ему трудно, тяжело, и он на исходе сил, сказать ему «Ты можешь! Соберись» означает «Я знаю, что ты еще не до конца выложился, я знаю, что ты ленишься», и человек слышит совсем не то, что мы говорим. Вот парадокс поддержки в том, что мы очень часто ориентируемся на себя, когда поддерживаем. Мы говорим то, что нам кажется правильным сейчас с нашей точки зрения, а поддержка важна именно в ориентации на того, кого мы поддерживаем. И если человеку тяжело, то сказать ему «Ты можешь!», это вместо того, чтобы прибавить ему сил, это такое сообщение «Ты просто не до конца выкладываешься, я знаю, что у тебя там еще есть, ну-ка соберись».

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