Позитивная перезагрузка: как выйти из депрессивного состояния самостоятельно?

В новом выпуске программы «Психология» — клинический психолог Нина Таркил. Она рассказала, как самостоятельно помочь себе при депрессивном эпизоде, состоянии апатии или беспомощности. Нина Таркил поделилась практическими приемами и рассказала, какие вопросы себе нужно задать в тяжелые моменты для самоанализа.