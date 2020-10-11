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13:48
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Позитивная перезагрузка: как выйти из депрессивного состояния самостоятельно?

— Психология на Дожде
#Психология
вчера

В новом выпуске программы «Психология» — клинический психолог Нина Таркил. Она рассказала, как самостоятельно помочь себе при депрессивном эпизоде, состоянии апатии или беспомощности. Нина Таркил поделилась практическими приемами и рассказала, какие вопросы себе нужно задать в тяжелые моменты для самоанализа. 

 

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