Великая иллюзия сознания: чего мы не замечаем на самом деле и почему

В чем заключается суть великой иллюзии сознания? Почему нам кажется, что мы видим и слышим все, что происходит вокруг нас? Чего на самом деле мы не замечаем и почему? Об этом рассказывает кандидат психологических наук Мария Фаликман.

Великая иллюзия сознания— тема, которая в последние десятилетия, буквально с начала XXI века, активно обсуждают и психологи, и физиологи, и философы. Суть ее в том, что мы с вами убеждены, будто бы замечаем, воспринимаем намного больше, чем есть на самом деле. Нам кажется, будто мы видим и слышим все, что происходит вокруг нас. Эта убежденность и есть та самая великая иллюзия сознания, суть которой пытаются понять все.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости