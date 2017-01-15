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ПостНаука на Дожде
13:19
15 января
Наука

Великая иллюзия сознания: чего мы не замечаем на самом деле и почему

Психолог Мария Фаликман об исследованиях зрительного восприятия
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Расписание
Следующий выпуск
21 января 16:00
понедельник: 02:00, 07:55
суббота: 16:00
воскресенье: 02:00, 10:00

В чем заключается суть великой иллюзии сознания? Почему нам кажется, что мы видим и слышим все, что происходит вокруг нас? Чего на самом деле мы не замечаем и почему? Об этом рассказывает кандидат психологических наук Мария Фаликман.

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Великая иллюзия сознания—  тема, которая в последние десятилетия, буквально с начала XXI века, активно обсуждают и психологи, и физиологи, и философы. Суть ее в том, что мы с вами убеждены, будто бы замечаем, воспринимаем намного больше, чем есть на самом деле. Нам кажется, будто мы видим и слышим все, что происходит вокруг нас. Эта убежденность и есть та самая великая иллюзия сознания, суть которой пытаются понять все.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

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