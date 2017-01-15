Как на модельных животных изучают шизофрению и другие болезни человеческого мозга

Как работает метод генетического нокаута? Какие существуют теоретические подходы к выявлению причин шизофрении? Как трансгенные модели применяются в доклинической фармакологии? На эти и другие вопросы отвечает профессор Сколковского института науки и технологий Рауль Гайнетдинов.

Тематика, которой я занимаюсь уже много лет, связана с разработкой новых моделей заболеваний мозга человека на экспериментальных животных. В доклинической фармакологии очень важно воспроизвести патологические процессы, которые происходят при заболеваниях мозга человека, попытаться разобраться с этими механизмами и найти новые мишени для создания лекарственных средств.

В истории фармакологии исследователи пытались воспроизвести это либо при введении психотропных средств, вызывая какие-то изменения в нейротрансмиттерных системах, вовлеченных в заболевание, либо вводили какие-то токсические вещества. И до 1989 года возможности были ограничены только либо фармакологическими, либо нейротоксическими подходами. Однако в 1989 году была разработана методика так называемого нокаута — целевого направленного генетического изменения, когда либо какой-то ген выключается, либо его экспрессия увеличивается, либо снижается на определенное количество, либо увеличивается в разы. То есть возможность генетической манипуляции на животном.

Это открыло совершенно новый мир. И ученые, которые открыли этот подход, получили Нобелевскую премию в 2007 году: Оливер Смитис, Марио Капеччи и сэр Эванс. Эти три великих ученых получили вполне заслуженную Нобелевскую премию, потому что создали возможность для большого количества ученых, занимающихся любыми проблемами (не только мозга, какими угодно), воспроизводить патологию на животных.

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости