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ПостНаука на Дожде
14:30
15 января
Книги
Образование

Как приучить ребенка любить книги и анализировать прочитанное

Советы психолога Катерины Поливановой
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Расписание
Следующий выпуск
21 января 16:00
понедельник: 02:00, 07:55
суббота: 16:00
воскресенье: 02:00

Психолог Катерина Поливанова рассказывает о потере интереса к чтению, преимуществах текста перед видеорядом и «Гарри Поттере».

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В социуме, культуре, особенно в российской культуре и социуме, существует абсолютная ценность детского чтения и вообще чтения. И существует уверенность на сегодняшний день в том, что это чтение исчезает. Чтение вообще связано с большим количеством мифов. Например, читающий человек более успешен (то, что он более умный, даже как-то смешно упоминать), ему открыты все ценности культуры, у него лучше развито воображение. Могу сейчас, наверное, большой список этих ценностей продиктовать, но я должна сказать, что в целом это мифы. Да, действительно, существуют данные, что люди, у которых хорошая грамотность чтения, дальше получают хорошее образование, делают хорошую карьеру и так далее. Но люди, которые хорошо читают, еще и относятся, как правило, к семьям с высоким образовательным статусом, то есть родители у них читающие, эти семьи ориентированы на хорошее образование, поэтому вклад самого по себе чтения выделить в дальнейших успехах достаточно сложно. Я поэтому и говорю, что это мифы, потому что, может быть, они и правдивые, но чистых данных о том, что они правдивые, данных о связи чтения у нас нет.

Тем не менее, действительно, в культуре существует эта ценность, и хочется понять по-исследовательски, на чем эта ценность базируется. Был замечательный исследователь Нейл Постман, еще в 1982 году написавший брошюру, в которой он сказал о том, что детство исчезает. Почему я сейчас это упоминаю в связи с чтением? Потому что главной причиной исчезновения детства он называл исчезновение чтения. Он писал следующее: «Разница между ребенком и взрослым — это разница между грамотным и неграмотным». Пока не было грамотности, эта разница либо лежала где-то в других сферах, либо ее вообще не было. А когда люди разделились на тех, что умеют читать, и тех, которые не умеют, тогда и возникло разделение на детей и взрослых. В 1982 году еще не было, как вы понимаете, интернета, поэтому он говорил о телевидении. Он говорил, что люди, которые видят непосредственно картинки, видеоизображение на экране, реагируют не аналитически, а эмоционально. И в этом смысле эти люди без различия хронологического возраста: они и не дети, и не взрослые. То есть тема чтения в этой работе (она потрясающе популярна и на Западе, и у нас) стала очень важным индикатором принадлежности к якобы исчезающей группе людей, которые умеют мыслить, они умеют читать, стало быть, они умеют аналитически рассуждать.

Фото: Игорь Зарембо/Риа Новости

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