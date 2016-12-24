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ПостНаука на Дожде
15:39
24 декабря
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От дня нефтяника до Хэллоуина: какие праздники появились после распада СССР

Лекция филолога Михаила Алексеевского
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Расписание
Следующий выпуск
25 декабря 16:00
воскресенье: 02:00, 10:00, 16:00
понедельник: 02:00
вторник: 11:00

Как определить, станет праздник популярным или нет, почему праздничные ритуалы имеют огромное значение, какой праздник является самым популярным в современной России? На эти и другие вопросы отвечает кандидат филологических наук Михаил Алексеевский.

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На превью: Агентство Москва

«Формы городского праздника претерпели большое изменение. Если раньше одной из таких самых традиционных форм празднования советских праздников были разного рода демонстрации и праздничные митинги, то в новых реалиях стремление массово куда-то пойти в общем и целом осталось, однако сейчас это происходит в формате карнавалов и шествий, иногда костюмированных, причем, как правило, манифестируются уже какие-то не общесоветские идеи и лозунги, а, скорее, именно локально ориентированные, в том числе профессиональные интересы тех или иных жителей».

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