От дня нефтяника до Хэллоуина: какие праздники появились после распада СССР

Как определить, станет праздник популярным или нет, почему праздничные ритуалы имеют огромное значение, какой праздник является самым популярным в современной России? На эти и другие вопросы отвечает кандидат филологических наук Михаил Алексеевский .

На превью: Агентство Москва

«Формы городского праздника претерпели большое изменение. Если раньше одной из таких самых традиционных форм празднования советских праздников были разного рода демонстрации и праздничные митинги, то в новых реалиях стремление массово куда-то пойти в общем и целом осталось, однако сейчас это происходит в формате карнавалов и шествий, иногда костюмированных, причем, как правило, манифестируются уже какие-то не общесоветские идеи и лозунги, а, скорее, именно локально ориентированные, в том числе профессиональные интересы тех или иных жителей».