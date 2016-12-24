Когда появился первый календарь, и кто придумал високосный год

В чем отличия лунного и солнечного календарей, у каких народов они распространены, как появился високосный год и как в разные времена решали проблему с ошибками в летоисчислении? Об этом рассказывает кандидат исторических наук Татьяна Гусарова .

На превью: DepositPhotos

«Современный календарь имеет очень древнюю историю. Само слово календарь очень старое. Оно происходит от латинского глагола caleo, что значит «оглашаю». Начало каждого лунного месяца жрецы оглашали и люди знали, что именно в этот день они должны платить долги, платить проценты по долгам. И в своих деловых книгах они этот день записывали. Поэтому деловые книги так и назывались — calendarium, «книга оглашения». Это название сохранилось за календарем в средние века и в наше время. Но в средние века функция календаря изменилась. Календари стали коллекцией дат. В первую очередь дат, связанных со святыми, с религиозными и церковными праздниками, церковными юбилеями. И очень важной функцией календаря были гороскопы».