16+
Войти
О подписке
Прямой эфир
Поддержать программу
ПостНаука на Дожде
13:25
24 декабря
История
Образование

Когда появился первый календарь, и кто придумал високосный год

Лекция историка Татьяны Гусаровой
7
0
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 12%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Попробуй Дождь
480 / месяц
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Расписание
Следующий выпуск
25 декабря 16:00
воскресенье: 02:00, 10:00, 16:00
понедельник: 02:00
вторник: 11:00

В чем отличия лунного и солнечного календарей, у каких народов они распространены, как появился високосный год и как в разные времена решали проблему с ошибками в летоисчислении? Об этом рассказывает кандидат исторических наук Татьяна Гусарова.

Больше лекций смотрите на сайте «ПостНауки»

На превью: DepositPhotos

«Современный календарь имеет очень древнюю историю. Само слово календарь очень старое. Оно происходит от латинского глагола caleo, что значит «оглашаю». Начало каждого лунного месяца жрецы оглашали и люди знали, что именно в этот день они должны платить долги, платить проценты по долгам. И в своих деловых книгах они этот день записывали. Поэтому деловые книги так и назывались — calendarium, «книга оглашения». Это название сохранилось за календарем в средние века и в наше время. Но в средние века функция календаря изменилась. Календари стали коллекцией дат. В первую очередь дат, связанных со святыми, с религиозными и церковными праздниками, церковными юбилеями. И очень важной функцией календаря были гороскопы».

Полная версия доступна только подписчикам. Подпишитесь:

Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Андрей Бартенев: «В 90-е все просто сошли с ума. Мы плясали так, будто завтра не наступит никогда»
Повесть о приспособлении: почему текст Солженицына стал «пробуждением среди полярной тьмы»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2