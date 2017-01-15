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ПостНаука на Дожде
19:00
15 января
История
Образование

Эпоха грантов: кого и за что поощряли в девяностые

Объясняет социолог Виктор Вахштайн
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Расписание
Следующий выпуск
15 января 16:00
воскресенье: 02:00, 10:00, 16:00
понедельник: 02:00, 08:00

ПостНаука совместно с Фондом Егора Гайдара представляют проект «Словарь 90-х», посвященный ключевым героям, событиям и явлениям 1990-х годов. В этой лекции социолог Виктор Вахштайн рассказывает о двух грантовых эпохах в России.

Больше лекций и видеороликов смотрите на сайте проекта «ПостНаука».

Гранты — это безвозмездные субсидии, предоставляемые чаще всего на конкурсной основе и чаще всего под отчет о расходовании. Под это определение подпадает абсолютно все что угодно. Гранты могут быть государственными и негосударственными, они могут быть отечественными и зарубежными, предоставляемыми международными фондами. В этом смысле гранты, конечно, не ограничиваются академическим миром. Например, мир современного искусства до сих пор очень сильно связан с грантовым финансированием. Существует известная легенда, что, когда в Россию только пришли западные фонды, в начале 90-х годов, поощрялись абсолютно все формы ранее диссидентского культурного производства и прежде всего искусство. Тогда несколько известных отечественных художников, получив грант, сделали себе на полученные деньги зубы и представили это как арт-проект, для того чтобы отрефлексировать и обратить внимание грантодателя на то, что художник с плохими зубами не может создавать хороших произведений искусства. Грантодатели сделали выводы и, по легенде, художественные проекты с тех пор не финансировали.

Но сегодня, когда мы говорим о грантах, мы чаще всего имеем в виду научную, преподавательскую и издательскую деятельность. В России в ХХ веке было две грантовые эпохи. Первая эпоха — это 1923–1932 годы, когда в молодой советской России очень активно действуют западные фонды. Наиболее известным из них в тот момент является Фонд Рокфеллера, который финансирует обучение за рубежом молодых советских специалистов. Замечательное исследование Ирины Дежневой, в частности, показывает, что после того, как политика партии изменилась, и после 1932 года все это было прекращено, тот эффект, который оказало возвращение этих людей на родину, оказался очень значимым для становления, скажем, молекулярной биологии.

Фото: DepositPhotos

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