История елочных игрушек: от Вифлеемской звезды до кремлевской

На превью: Виталий Аньков / РИА Новости

«Елочная игрушка — очень интересный предмет. Откуда она появилась? В Россию она пришла из Германии. Украшение елочными ветвями домов- достаточно давняя традиция, тем не менее. В Россию она попала из Германии в конце 18-го — начале 19-ого века. И в это время елочная игрушка глубоко символична. Для этого периода Рождественская елка должна была воплощать в себе все символы Рождества, например, фрукты — это отсылка к райским яблокам Адама и Евы, животные на елке -это те животные, которые стояли около яслей Иисуса, дети-игрушки, которые висят на елке, это отсылка к младенцу Иисусу, звезда — это естественно Вифлеемская. Постепенно с распространением елки в разных социальных кругах, игрушка теряет свой сакральный смысл, становится всё более размытой. А советская елочная игрушка во многом это унаследовала.