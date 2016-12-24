16+
Войти
О подписке
Прямой эфир
Поддержать программу
ПостНаука на Дожде
11:18
24 декабря
История
Образование

История елочных игрушек: от Вифлеемской звезды до кремлевской

Как Советский союз изменил новогодние украшения, и зачем придумали «дождик»
326
0
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 12%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Попробуй Дождь
480 / месяц
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Расписание
Следующий выпуск
25 декабря 16:00
воскресенье: 02:00, 10:00, 16:00
понедельник: 02:00
вторник: 11:00

Когда появились первые советские елочные игрушки, какой новый смысл стали придавать старым игрушкам и какая история у елочной игрушки в СССР? Об этом рассказывает кандидат культурологии Дарья Радченко.

Больше лекций смотрите на сайте «ПостНауки»

На превью: Виталий Аньков / РИА Новости

«Елочная игрушка — очень интересный предмет. Откуда она появилась? В Россию она пришла из Германии. Украшение елочными ветвями домов- достаточно давняя традиция, тем не менее. В Россию она попала из Германии в конце 18-го — начале 19-ого века. И в это время елочная игрушка глубоко символична. Для этого периода Рождественская елка должна была воплощать в себе все символы Рождества, например, фрукты — это отсылка к райским яблокам Адама и Евы, животные на елке -это те животные, которые стояли около яслей Иисуса, дети-игрушки, которые висят на елке, это отсылка к младенцу Иисусу, звезда — это естественно Вифлеемская. Постепенно с распространением елки в разных социальных кругах, игрушка теряет свой сакральный смысл, становится всё более размытой. А советская елочная игрушка во многом это унаследовала.

Полная версия доступна только подписчикам. Подпишитесь:

Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Андрей Бартенев: «В 90-е все просто сошли с ума. Мы плясали так, будто завтра не наступит никогда»
Повесть о приспособлении: почему текст Солженицына стал «пробуждением среди полярной тьмы»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2