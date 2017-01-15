Как развивается речь у ребенка, и от чего зависят его первые слова

Когда были предприняты первые научные попытки исследования развития речи у ребенка? Какие существуют методики таких исследований? От чего зависят первые вокализации и первые слова, произнесенные детьми? На эти и другие вопросы отвечает доктор педагогических наук Екатерина Протасова .

Несмотря на то, что в мире сейчас живет 7 или больше миллиардов людей, а раньше жило еще больше, загадка того, как именно человек овладевает своим родным языком, остается нераскрытой. Если мы посмотрим, в какое время люди начали беспокоиться о том, откуда у них берется язык, то нам придется вернуться в VII век до нашей эры — это первое зафиксированное свидетельство.

Геродот об этом пишет в своей «Истории», что египетский царь Псамметих решил выяснить, что будут говорить два ребенка, которых поселили в пещере и которых обслуживали молча какие-то няньки. И около двух лет они произнесли слово «бэкос». Пришлось выяснять, в каком языке такое слово имеется. И выяснилось, что это был фригийский язык. Бедному египетскому царю пришлось признать, что фригийцы древнее, чем египтяне.

Тогда было важно, какой народ появился первым на земле. Это была одна из целей, почему вдруг стали изучать появление детской речи. Но если мы думаем о том, почему люди вообще обращаются к этой теме, то в истории науки очень важно, какие идеи нас занимают, когда мы начинаем ставить какие-то эксперименты, когда мы начинаем задавать вопросы «почему?» и «откуда?». И получается, что некоторым было очень важно узнать: язык уже имеется в человеке, когда он родился, или он дается ему каким-то образом, вдыхается в него, может быть, божественной силой, или воспитывается окружающими?

Разные люди вели записи того, как ребенок овладевает языком. Например, это было важно Чарльзу Дарвину или Александру Романовичу Лурии. Им было важно посмотреть, в какой последовательности усваиваются слова языка. Первый известный нам дневник наблюдений относится к концу XVIII века — это был немецкий ученый Тидеман, который записывал речь своего ребенка. Довольно много дневников появилось на рубеже XIX и XX веков. Тогда же были и первые дневники развития речи русскоязычного ребенка.

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