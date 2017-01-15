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ПостНаука на Дожде
20:59
15 января
История
Образование

Почему люди так и не поняли, зачем нужны независимые медиа

Лекция филолога Анны Качкаевой о «четвертой власти»
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Расписание
Следующий выпуск
15 января 16:00
воскресенье: 02:00, 10:00, 16:00
понедельник: 02:00, 08:00

ПостНаука совместно с Фондом Егора Гайдара представляет проект «Словарь 90-х», посвященный ключевым героям, событиям и явлениям 1990-х годов. В этой лекции филолог Анна Качкаева рассказывает о трансформации медиа.

Больше лекций и видеороликов смотрите на сайте проекта «ПостНаука».

СМИ обладают властью — властью контролировать, властью убеждать и властью устанавливать повестку дня. Может быть, именно поэтому, когда пресса только появилась, и стали предполагать, что пресса, наряду с тремя другими ветвями власти — исполнительной, законодательной и судебной, — обладает четвертой властью. Таким образом, появилось это метафорическое обозначение прессы как власти четвертой. То есть убеждать, проводить повестку дня, делать так, чтобы все остальные власти были подотчетными перед обществом, в интересах этого общественного интереса. Для этого пресса обозначила и себя, и ее стали представлять как власть четвертую.

Само понятие появилось века два назад, во времена еще Локка и Руссо, когда об этом начали говорить в связи с изменившейся ситуацией и для защиты прав нового буржуазного сословия от насилия и давления государственной машины, и для распространения свободной информации в интересах бизнеса.

Появилось понятие четвертой власти, которое очень связано с понятием свободы слова. А позже с понятием «гражданское общество» общественное мнение и публичная сфера. Все это уже было ближе к XX веку, когда пресса действительно стала не только завоевывать умы, но и всерьез влиять на многие сферы жизни. После XX века, после начала и многих трагедий, событий, которые сопровождали этот непростой век, изменения произошли и в понимании того, что есть четвертая власть.

Фото: Александр Потапов/Коммерсантъ

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