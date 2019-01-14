Почему мы уже живем в будущем. Спецпроект (18+)

Мы толком не заметили, а уходящий 2018-й год вообще-то оказался абсолютно прорывным в области технологических новинок и новостей из мира высоких технологий. Они и далеко, и близко, у них совершенно разные масштабы, но если критически осмыслить их, то можно понять, что мы наконец живём в самом настоящем будущем. Редакция Дождь LITE составила свой рейтинг новостей из мира науки и технологий, которые нас удивили и впечатлили.

Запуск электромобиля в космос

Изначально все это было обставлено как идеальная пиар-акция. Начало года, красный электрокар, манекен в космическом скафандре, толпы зрителей. «Люди приехали со всего мира, чтобы увидеть или величественный запуск ракеты, или лучший фейерверк в своей жизни», — рассказывает организатор, известный изобретатель и бизнесмен. Он сам честно признавался, что оценивал шансы на удачный запуск как 50 на 50, но все в итоге прошло успешно. По итогам полета ракеты к гелиоцентрической орбите, где красный электромобиль теперь будет кружить вокруг Солнца, интернет заполонили тысячи мемов, видео и шуток, но самая прорывная техническая история за всем этим будто бы затерялась. На самом деле, со времен шаттлов запущенный аппарат — самый мощный космический аппарат, но успех не только в этом: все ускорители ракеты успешно и невредимо вернулись обратно: два боковых приземлились на мысе Канаверал, а третий, центральный, в ста метрах от плавучей платформы у побережья Флориды (но он тоже остался цел). Кажется, более оптимистичной новости о космических полетах в 2018 году было не найти.

Кадр: SpaceX

Стремительное обучение нейросетей

Тут проще сказать, чего нейросети еще не умеют. Весь 2018-й эта технология не перестает давать оптимистам надежды на жизнь в мире научной фантастики уже в 2019-м, а скептикам — рассуждать о восстании машин. Мы смотрим в будущее с любопытством и верим, что скорее нейросети принесут больше положительных новостей, чем грустных. Так или иначе, стремительность, с которой движется вперед эта технология, действительно впечатляет: еще недавно они умели только воспроизводить размытые пиксельные картинки, а сегодня научились «придумывать» настоящие отпечатки пальцев. Более того, теперь они умеют еще и улучшать изображения, а одна из программ не так давно даже воспроизвела целую улицу города, основываясь на данных из онлайн-карт, а другая — диагностировать депрессию по голосу.

Фото: Deep Dream

Голосовые помощники

По разным прогнозам, к 2019 году рынок платформ по распознаванию голоса достигнет 601 млн долларов, а всего за три следующих года разрастется едва ли не до 40 миллиардов. Серьезно: людям правда удобнее надиктовывать текст, чем набирать его самостоятельно, а соблазн примерно весь быт переложить на плечи робота преследует человечество еще со времен первых фантастических романов. «Эй, закажи новое средство для мытья посуды», — буркнуть себе за плечо, не отрываясь от загрузки тарелок в посудомоечную машину, и на следующий день уже встречать в дверях курьера с заказом.

Больше того, поскольку это растущий рынок, бренды активно инвестируют в развитие помощников, поэтому такое общение перестает быть однонаправленным. Скажем, крупные компании, занимающиеся дизайном интерьеров, учат своих голосовых помощников давать советы по расстановке мебели, онлайн-аукционы — уточнять у покупателя, какого типа товар его интересует, и запоминать его предпочтения.

Фото: Pixabay

Новый IQOS 3

Пока электромобили летят в космос, а искусственный интеллект учится строить улицы, некоторые технологии доступны уже сегодня. Мы используем их каждый день, даже не задумываясь о том, плод какого количества научных усилий и инноваций лежит у нас в кармане, даже к звездам отправляться не нужно. Например, инновационная система нагревания IQOS уже меняет жизнь к лучшему более 6 млн человек в 42 странах мира. В уходящем году бренд представил новую версию IQOS 3, которая в отличие от вашего смартфона, который явно с трудом переживает нынешнюю зиму, теперь может работать в более широком диапазоне температур (0-50°С). Обновленный девайс в знакомой комплектации из держателя и зарядного устройства стал еще более компактным и надежным благодаря системе ProtectPlus™.

В дополнение появился совершенно новый IQOS 3 MULTI, совмещающий в себе все преимущества в одном устройстве. Он способен на десять сеансов использования вообще без какой-либо перезарядки. Чем меньше вам нужно что-то контролировать и делать самому, тем это проще и удобнее, и освобождает больше места для приятных дел и мыслей. Именно это преимущество дает магнитный механизм, который возвращает колпачок на место и фиксирует его на держателе с минимумом усилий.

Приятным бонусом стала возможность кастомизации новых IQOS 3 и IQOS 3 MULTI — всего более 576 способов. Что это значит? Теперь вы можете создавать свой идеальный девайс при помощи новых колпачков и цветных панелей.

Не исключает риски