Мультфильм «Провинциальная школа»

1992 год, кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ».

1992 год стал для творчества Ивана Максимова переломным. Отмечая пятилетний рубеж в режиссуре анимационного кино, он создает два фильма — «Болеро» и «Провинциальная школа». И если первый фильм становится кумиром киносообщества, завоевав «Золотого медведя» Берлинского международного кинофестиваля и российскую национальную премию «Ника», то второе кино открывает имя и мир Ивана Максимова широкой аудитории, на долгие годы став визитной карточкой мультипликатора.

«Провинциальная школа» аллегорически трактует ситуацию в школьном образовании, когда ученики в классе превращаются в фантастических монстров. Сюрреалистическая иконография обычной сельской школы становится молодежным хитом начала 1990-х годов. Эпизоды фильма попадают в постоянную ротацию российского MTV, а фирменный «максимовский» мир, населенный странными человекоподобными монстрами, продолжает развиваться в подобной эстетике, лишь приобретая новые локации и истории.

